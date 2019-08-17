Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Denizlispor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı A Spor'da değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

Luyindama, Marcao topu iyi oyuna sokuyormuş... Çok iyi soktun. Topu falan iyi sokma kardeş. Bulunduğun yerde alan bırakmayacaksın, rakibini kontrol altına tutacaksın, rakibinden alıp orta sahaya vereceksin. Sen Belhanda mısın? Belhanda'nın ayakkabısını taşıyamazlar.

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU GEÇEN YILKİ GİBİ ALAMAZ"

Donk diye adam var niye oynamıyor. Zaten senin stoperlerine orta sahadan darbeleri gelmezlerseler bak işte atıldı. Orta sahadan darbeli gelirlerse bunları yollamayacak tek adam Donk. O da yok. Senin stoperlerin oyun kurmaya kalkıyor. Geçen sezon şampiyonluk falan ama geçen sezon gibi şampiyonluğu alamaz Galatasaray.

Penaltı olursa atacak adam Belhanda'dır. Diagne'nin geçen sezon defoları var. Selçuk beyin olarak hazır değik. Selçuk şu an Galatasaray'da orta saha oynayacak oyuncu değil. Ses çıkarmazsa 1 sene sonra yardımcı antrenör olur. Seri denen adam Seçuk'a yakın. Siz Donk'u koyun oraya, Seri'yi de öne alın Belhanda ile oynasınlar. Fatih hocaya bazı şeylere kıyamıyor. Galatasaray buradan berabere ve galip çıkarsa kurban kessinler. Böyle bir Galatasaray olmaz. Böyle oynamakla Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapamazlar.

"STOPERLER ZAYIF HALKA"

Çift stoperler bir yıldır böyle oynuyorlar. Diagne falan diyorlar ama senin çift stoperin zayıf halka. Diagne bunların yanında nur nimet. Enteresan Diagne atılmış seyircinin kucağına. Çok kötü oynuyolar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde üçlük, dörtlük olur.

"BELHANDA SAHADA DELİRDİ"

Senin çift stoperin oyun kurmaya kalkıyor. Al ver. Sen kimsin? Bunlara kurban kessen hepsinin öldürürler. Belhanda boşa çıkıyor, top istiyor atmıyor. Belhanda delirdi niye topu zamanında atmıyorsunuz diye.

"SEN YÖNETİCİ OLARAK BU HALTI YAPARSAN..."

Abdurrahim Albayrak'ın Falcao denen adamla fotoğraf çekip basına koymasıyla Galatasaray'ın kayıplarını falan düşünün bir Falcao hikayesi çıkartırlar. Sen yönetici olarak bu haltı yaparsan futbolcuların da böyle yapar.

Bu fotoğraf çok şey anlatıyor. Birebir Falcao diyor ki "Ben Galatasaray'a geleceğim" diyor. 'Ailem de istiyor' diyor. Evinden çıkıyor otele yerleşiyor. Ve bir Galatasaraylı yönetici diyor ki 'Vedat Muriqi'in söylediklerini dinledikten sonra bir de Falcao'nun söylediklerini dinledim dilimi yuttum'. Falcao kesin geleceğim diyor.

"İKİNCİ SARI KART TAKIMINI SATMAKTIR"

Penaltıyı Selçuk'a attırıyorsun fiziği yok. Diagne kafa olarak hazır değil. Bir Belhanda var o da kullanmadı. Denizlispor 60'da falan iki bulsa 5 olurdu. Sen ikinci sarı kartı nasıl alırsın. Bu takımını satmak demektir. Sen kimsin? Hakem de veriyor helal olsun. Hakemin tüm kararları doğru.

"FALCAO DA KURTARAMAZ"

Adama sahada var ama ruhu yok. Galatasaray'da artık zor. Galatasaray Diagne için bitmiş. Penaltıyı Selçuk'a ve Diagne'ye attırmazdım. Selçuk vücut olarak hazır değil. Kontenjanlan oynuyor bence. Selçuk, Belhanda ve Seri olduğu sürece orta alanada oynama şansın sıfır. Donk kenarda bekliyor. İnanılır gibi değil. Şu üçlü oynamaz, yan yana olmaz. Bunu Fatih yapıyorsa, sorumlusu Fatih Terim. Galatasaray bu haldeyse sorumlusu fatura onun. Galatasaray'ın Süper Kupa ve bu maçtaki rezilliği net Fatih Terim. Böyle giderlerse Falcao da kurtaramaz. Bu takımın sorunu disiplinsizlik.