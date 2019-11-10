23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Falcao: 'Birbirimizi tanıdıkça büyük işler başarabiliriz'

Radamel Falcao: “Futbola dönmek için çok çalışıyorum. G.Saray çok iyi oyunculara sahip bir takım. Ancak birçok yeni oyuncu var. Birbirimizi tanıdıkça, hedeflerimize ulaşacak iyi bir takım olabiliriz.”

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AKŞAM
 
G.SARAY’IN Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, İspanya’da tedavi görmeye devam ediyor. Bir an önce futbola dönmek için çok çalıştığını belirten Falcao, Marca TV’ye açıklamalarda bulundu. G.Saray’ın milli aradan sonra formasına kavuşmasını beklediği ve özlemle yolunu gözlediği golcü oyuncu, “Bir an önce takıma dönmek için çok çalışıyorum. G.Saray çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Ancak birçok yeni transfer var. Birbirimizi tanıdıkça büyük hedeflere ulaşabileceğimizi umuyorum” dedi. Kolombiya Milli Takımı’nın Peru ve Ekvador’la yapacağı maçların bir parçası olmayı çok istemesine rağmen, bunun mümkün olmadığını belirten Falcao, River ve Flamengo arasında oynanacak Libertodores Kupası maçını izleyip izlemeyeceği sorusuna ise, “Eğer bu seyahati yapmak için bir imkan olsaydı yapardım. Ancak bu mümkün değil. İyileşme aşamasındayım ve Madrid’deki tedavinin ardından hemen Türkiye’ye döneceğim” cevabını verdi.

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sivillerin yardımına Türk Kızılay'ı koştu

Sivillerin yardımına Türk Kızılay'ı koştu

'Türkiye güçlü ailelerle yükselecek'

'Türkiye güçlü ailelerle yükselecek'

Uludağ'da müthiş keşif

Uludağ'da müthiş keşif

Meteoroloji duyurdu: 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji duyurdu: 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Musluğu kısmadı, % 10 barajını aştı

Musluğu kısmadı, % 10 barajını aştı

Rasulayn Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

Rasulayn Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

Kurda istikrarı yakaladık

Kurda istikrarı yakaladık

Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn’da kandil simidi dağıttı

Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn’da kandil simidi dağıttı
 

POPÜLER HABERLER

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu: Siyanür şüphesi var

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu: Siyanür şüphesi var

Söylenti üzerine kazı çalışması başlatıldı: Kimse yaklaştırılmıyor

Söylenti üzerine kazı çalışması başlatıldı: Kimse yaklaştırılmıyor

Bunu da yaptılar: Bize cesetleri satıyorlar!

Bunu da yaptılar: Bize cesetleri satıyorlar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA