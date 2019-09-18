Brugge maçını değerlendiren Falcao, "Elimizden geldiği kadar kendi oyun anlayışımızı sahaya koymaya çalıştık. Gol pozisyonları da yakaladık. 3 puan için iyi şanslar ürettik. Şampiyonlar Ligi'nde her puan çok değerli. Bence grubun ilk maçında deplasmanda 1 puan kötü değil." dedi.

Çok büyük takımlarla oynayacaklarını vurgulayan Kolombiyalı golcü, "Ama biz de çok büyük bir takımız. İki maç taraftarımızın desteğini alarak oynayacağız. O zamana kadar iyi çalışmamız gerekiyor. Maksimum puanı bu maçlarda çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın alışma aşamasında olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Transfer döneminin sonunda yeni oyuncular katıldı aramıza. Hem takımın bana, hem benim takıma alışmam açısından zamana ihtiyaç var. Ama daha iyi olacağız. Ben de her geçen gün fizik olarak kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.