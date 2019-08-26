Falcao bonservise takıldı

GALATASARAY’DA transferi yılan hikayesine dönen Radamel Falcao’daki rötarın nedeninin Monaco’nun bonservis bedeli ısrarı olduğu, Fatih Terim’in açıklamalarıyla bir kez daha gün yüzüne çıktı. Terim, Konyaspor karşılaşmasının ardından Falcao’yu çok istediğini belirtirken, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Galatasaray’ın geleceğine ve ekonomisine çok dikkat etmemiz lazım. Acaba hoca Falcao’yu istemiyor mu diyecekler. Falcao’yu istemeyecek hoca var mı? Ancak UEFA ile yapılan ‘Finansal Fair Play Anlaşması’ Demokles’in Kılıcı gibi başımızda. 2.5 milyon euro eksiğimiz var. Bunu halletmek için oyuncu satmalıyız.”

Oyuncuya da yıllık 7.5 milyon euro ödeyecek Sarı-Kırmızılıların Falcao’yu kadroya katabilmesi için ya 2.5 milyon euroya bir oyuncu satması gerekiyor, ya da Monaco’nun bonservis bedeli istememesi. Ancak Fransızlar bonservisi bedava vermeyi düşünmedikleri için Aslan da eli kolu bağlı bekliyo