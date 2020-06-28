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Spor

Falcao Galatasaray'da 16. maçını kaçırdı!

Galatasaray'ın Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao sakatlığı sebebiyle sarı-kırmızılı takımda bu sezon toplam 16. maçını kaçırdı.

28 Haziran 2020 Pazar 20:34 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 20:34
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Galatasaray'ın Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosunda sakatlığı sebebiyle Radamel Falcao yer almadı. Galatasaray'ın Gaziantep ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Radamel Falcao'da birinci derece zorlanma tespit edilmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Falcao'nun son sağlık durumu hakkında bir açıklama yapmazken; teknik direktör Fatih Terim, Kolombiyalı futbolcuyu sakatlığı sebebiyle Başakşehir maçının kadrosuna almadı.

Andone'nin ardından Radamel Falcao'nun da sakatlanmasının ardından Galatasaray, bu sezon ilk kez Henry Onyekuru'yu forvet oynatmak zorunda kalarak Başakşehir karşısına çıkarttı.

Başakşehir karşısında forma giyemeyen Radamel Falcao, sakatlığı sebebiyle bu sezon Galatasaray'da toplam 16. maçını kaçırdı.

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