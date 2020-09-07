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Spor

Falcao: ''Galatasaray'dan sonra Inter Miami'ye transfer olmak istiyorum''

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra ABD takımlarından Inter Miami'ye transfer olmak istediğini duyurdu.

07 Eylül 2020 Pazartesi 20:29 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 20:29
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Radamel Falcao, "Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Sonrasında Inter Miami'ye gitmek istiyorum. Çünkü, orada birçok Kolombiyalı var ve Miami bana Kolombiya'yı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

"SPORTİF DİREKTÖRLÜK OLABİLİRİM"

Falcao, futbolu yakın zamanda bırakmayacağını dile getirerek, "Bir süre daha oynamayı düşünüyorum ama bazen gelecek ile ilgili de hayaller kuruyorum. Sanırım teknik direktörlük yapmayacağım. Futbolla ilgili işler yürütebilirim. Sportif direktör olabilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kolombiyalı yıldız, "Oyuncu menajerliği konusunu da düşündüm. Tecrübeli bir futbolcu olarak genç oyunculara kariyerleri konusunda yardım edebilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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