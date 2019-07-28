Falcao, G.Saray’ın kralı olacak

G.SARAY, Falcao transferi için tüm imkanlarını zorlarken Kolombiya basını son durumu değerlendirdi. Falcao’nun eşi Lorelei Taron’un hesabında eşiyle ilgili Galatasaray taraftar yorumlarının değerlendirildiği haberlere yer veren Kolombiya basını, “Falcao İstanbul’da kral olacak” ifadesine yer verildi. Haberlerde, Falcao için İspanya’nın Valencia kulübünün de teklif yaptığı belirtildi. Ancak İspanyollar’ın yıldız futbolcunun istediği ücretin çok gerisinde olduğu vurgulanarak, Galatasaray’ın avantajlı olduğu bilgisi yer aldı. Öte yandan Copa America sonrası, Monaco’nun Portekiz’deki çalışmalarında yer almayan Falcao, kamp kadrosuna dahil oldu.