Falcao için flaş sözler! ''Kadromuza katmak istiyoruz, geri gelebilir''

26 Haziran 2020 Cuma 19:27 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 19:27

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao için Arjantin'den transfer açıklaması geldi.

"FALCAO GERİ GELEBİLİR"

Falcao'yu kadroya katmak istediklerini vurgulayan Enzo Francescoli, "Falcao bize gelebilir, bu ihtimal dahilinde. Sürekli söylediğim bir şey var, eğer bir oyuncu gerçekten dönmek isterse ve ekonomik olarak da uydurabilirsek, geri gelebilir" dedi.

"FALCAO UMARIM KARİYERİNİ BURADA SONA ERDİRİR"

Francescoli, "Hala Falcao'yu düşünüyoruz. Belki bir gün onu River Plate'e getirebiliriz. Falcao, umarım kariyerini River Plate'te sona erdirir" ifadeleriyle tamamladı.