Falcao için Monaco ile sıkı pazarlık

Fransız Kulübü’nden yıllık 7 milyon euro ücret alan golcü oyuncunun maaşının yarısını karşılaşmayı taahhüt eden Sarı-Kırmızılılar, kalanı da Monaco’nun ödemesini istedi. Ancak Fransızlar’ın bu teklife olumlu yaklaşmadıkları ve taraflar arasında görüşmenin devam ettiği ifade edildi. Falcao geçen sezon Monaco’da 39 maçta 16 gol kaydetmişti.