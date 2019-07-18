Falcao için Monaco ile sıkı pazarlık
GALATASARAY’IN golcü adayları arasında yer alan Radomel Falcao ile prensipte anlaşma sağladığı ve kulübü Monaco ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
- Star Spor
Fransız Kulübü’nden yıllık 7 milyon euro ücret alan golcü oyuncunun maaşının yarısını karşılaşmayı taahhüt eden Sarı-Kırmızılılar, kalanı da Monaco’nun ödemesini istedi. Ancak Fransızlar’ın bu teklife olumlu yaklaşmadıkları ve taraflar arasında görüşmenin devam ettiği ifade edildi. Falcao geçen sezon Monaco’da 39 maçta 16 gol kaydetmişti.
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