Falcao için sponsor arayışı

DİAGNE’NİN yerine kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü santrfor Falcao için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın, bonservisi Monaco’da bulunan 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü için ilk teklifini sunduğu öğrenildi. Cim-Bom, bonuslarla birlikte yıllık 9 milyon euro kazanan Falcao’nun ücretinin yarısını ödemeyi Monaco’ya teklif etti. Fransız kulübünün bu öneriye sıcak baktığı belirtilirken, Aslan’ın da Falcao’nun ücretini karşılamak için sponsor arayışlarına başladığı kaydedildi.