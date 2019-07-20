Falcao için sponsor arayışı
Cim-Bom, Monaco’da forma giyen Kolombiyalı golcünün 9 milyon euroluk ücretinin yarısını ödemek için büyük şirketlerle görüşüyor.
- Star Spor
DİAGNE’NİN yerine kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü santrfor Falcao için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın, bonservisi Monaco’da bulunan 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü için ilk teklifini sunduğu öğrenildi. Cim-Bom, bonuslarla birlikte yıllık 9 milyon euro kazanan Falcao’nun ücretinin yarısını ödemeyi Monaco’ya teklif etti. Fransız kulübünün bu öneriye sıcak baktığı belirtilirken, Aslan’ın da Falcao’nun ücretini karşılamak için sponsor arayışlarına başladığı kaydedildi.
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