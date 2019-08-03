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'Falcao için Valencia devreye girdi'

Haftalardır Radamel Falcao transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray’a dün önce Sportif Direktör Oleg Pretov’dan, bugün ise YahooSport muhabiri Manu Lonjon’dan kötü haber geldi.

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Kolombiyalı yıldız için bonservis isteyen Fransız temsilcisi sarı kırmızılı yönetime açık mesaj gönderirken, Lonjon’un ‘Falcao için Valenica devrede oyuncu İspanya’ya gidecek’ tweeti camiayı bir anda hayal kırıklığına uğrattı.
 
'KİM FALCAO'YA 3 YILLIK SÖZLEŞME + YILDA 6 MİLYON EURO VERECEK?'
 
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Kadrosunda hali hazırda 4 forveti bulunan ve son olarak 15 milyon Euro karşılığında Celta Vigo’dan Maxi Gomez’i transfer eden Valencia’nin 33 yaşındaki Falcao için devreye girmesi kafalarda soru işareti bırakırken, işin içinde olan bazı menajerlerin İspanya devini ortaya atarak Galatasaray’ı bonservis konusunda ikna etmeye çalıştıkları iddia edildi.  Daha önce Falcao’dan kurtulmak isteyen, fakat Cimbom'un araya girmesi ve taraftarların yıldız golcüyü çok istemesi sebebiyle bir anda bonservis ücreti ortaya çıkaran Monaco’nun ‘Valencia’ oyununa gelmek istemeyen Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’ın Ahmet Bulut’a talimat verdiği belirtilirken özellikle Başkan Cengiz’in ünlü menajere ‘Falcao’ya kimse bizim sunduğumuz şartları sunamaz, ona hem uzun soluklu bir anlaşma (3 yıl) hem de yıllık 6 milyon Euro teklif ettik, Valencia aynı şartlarda üstüne bir de bonservis ücreti ödeyecekse hayırlı olsun’ dediği bildirildi.

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

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