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Falcao karar aşamasında

GALATASARAY’IN transferi için uzun süredir uğraştığı Radomel Falcao’nun kararını bir iki gün içinde açıklayacağı öğrenildi.

  • Star Spor
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Copa America sonrası izni biten ve Monaco’nun Portekiz kampına katılan Kolombiyalı oyuncu için Cim-Bom’un 6 milyon euro teklif ettiği belirtilirken, başka kulüplerden de teklifler aldığı ifade edildi. Tüm teklifleri değerlendirmeye alan golcü futbolcunun bu hafta başında kararını açıklayacağı ve gelecek sezon forma giyeceği kulübün de belli olacağı ifade ediliyor.

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