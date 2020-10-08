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Spor

Falcao: Kariyerimin sonuna yaklaştığımın farkındayım

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Falcao, 'Kariyerimin sonuna yaklaştığımın farkındayım.' dedi

08 Ekim 2020 Perşembe 21:27 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 21:27
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Kolombiya Milli Takımı ile kampta bulunan 34 yaşındaki futbolcu, 'Artık daha eksiksiz bir Falcao'yum' dedi. 

Süper Lig’de güzel zamanlar geçirdiğini ve pek çok şey öğrendiğini belirten yıldız golcü, 'Fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaya çalıştım ve goller attım' şeklinde konuştu.

"DAHA EKSİKSİZ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Tecrübeli oyuncu, 'Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Kariyerimin sonuna yaklaştığımın farkındayım. Bu nedenle oynadığım oyundan zevk alıyor ve öğrenmeye çalışıyorum. Futbol açısından daha eksiksiz olduğumu düşünüyorum' diyerek sözlerini noktaladı. 

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