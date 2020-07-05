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Spor

Falcao, ligde 11. maçını kaçırdı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao sakatlıklarla boğuşuyor. Yıldız golcü, Süper Lig'de 16 karşılaşmada görev yaparken sakatlığı nedeniyle ligdeki 11. maçını kaçırdı.

05 Temmuz 2020 Pazar 22:24 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 22:24
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Galatasaray'ın yıldız santrforu Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekibin, Süper Lig'in 28. haftasında yaptığı Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanan Falcao, Medipol Başakşehir maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasında da forma giyemedi.

Bu sezon başında kadroya katılan Falcao, Süper Lig'de 16 karşılaşmada görev yaparken sakatlığı nedeniyle ligdeki 11. maçını kaçırdı. Kolombiyalı golcü, takımını tribünde destekledi.

Galatasaray'da ayrıca Fernando Muslera, Florin Andone ve Mario Lemina sakatlıkları, Adem Büyük ise cezası nedeniyle Trabzonspor'a karşı görev yapamadı. 

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