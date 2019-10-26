Falcao sakatlık durumu nedir? Falcao derbide oynayacak mı? gibi soruların yanıtları tüm taraftarlar tarafından merak ediliyor. Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin tarihlerindeki 346'ncı karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan olacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Dördüncü hakem ise Atilla Karaoğlan olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak da Cüneyt Çakır görev yapacak. Beşiktaş Galatasaray derbisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

FALCAO DERBİDE OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı sebebi ile Beşiktaş'a karşı da sahaya çıkamayacak. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid müsabakasında forma giyemedi.

FALCAO SAKATLIK DURUMU NEDİR?

Galatasaray'da Radamel Falcao oynamadığı için taraftarlar tarafından eleştiriliyordu. Ancak Kolombiyalı yıldızın sakatlığı ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Tecrübeli oyuncunun rahatsızlığının aşil tendiniti olduğu ortaya çıktı. 33 yaşındaki Falcao, sakatlıkları nedeniyle kariyeri boyunca 605 gün sahalardan uzak kalmış ve 92 resmi maç kaçırmıştı. Uzmanlar ise aşil tendiniti rahatsızlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uzmanlar, "Aşil tendiniti için tedavi 'dinlenme' odaklıdır. Falcao bu sebeple idmanlara çıkmamış olabilir. Ağrı kesiciyle çıkıp oynayabilirdi ancak sonrasında tendon çok daha kötü bir hale gelebilir ve kopabilirdi" yorumunu yaptı. Kısacası Falcao ısrar edilip oynatılsaydı uzun süre sakat kalabilirdi.