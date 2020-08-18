Falcao ve ailesi Tuzla'da aslan sevdi!

DHA 18 Ağustos 2020 Salı 09:54 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 09:54

Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Falcao, hamile eşi Lorelei Taron ve 3 çocuğu ile birlikte dün Tuzla Viaport Marina içerisindeki Aslan Park'ı ziyaret etti. Falcao ve ailesi, Aslan Park içindeki 12 farklı türden 30'dan fazla büyük kediyi merakla izledi. Radamel Falcao ayrıca aslanlar ile ilgili sorular da sordu. "Kaplan" lakaplı ünlü futbolcu, daha sonra eşi ve çocukları ile 2 buçuk aylık kaplanların bulunduğu alana geldi. Burada bol bol fotoğraf çektiren aile, yavru kaplanları sevdi.

Falcao ve ailesi gezi sırasında sosyal mesafe ve maske kuralına uymaya dikkat etti. Falcao'nun kızları ise Aslan Park'ta doyasıya eğlendi.