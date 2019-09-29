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Falcao ve Muriç derbide ortadan kayboldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden günler önce iki takımın forvetleri kıyaslanıyordu. Ancak dev maçta iki yıldız da suskun kaldı. Falcao şut atmadı. Muriç 1 denemede bulundu.

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Derbide dağ fare doğurdu. Sahada futbol yoktu. Gözler günlerdir iki takımın forvetlerindeydi. Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao ile Avrupa'nın devlerinin peşinde olduğu Vedat Muriç'in performansı merak ediliyordu. İkisi de beklenilen oyunlarını sergileyemediler. Fenerbahçe karşılaşma boyunca Vedat Muriç'e topu şişirip durdu. Kosovalı yıldız fedakarca savaştı ancak gol pozisyonlarına uzak kaldı. Uzaktan bir kez kaleyi denedi onda da Muslera meşin yuvarlağı rahatlıkla kontrol etti.
 
FALCAO YAPAYALNIZ
 
Galatasaray'ın hücum hattında işler daha da vahimdi. Transferi 2 ay beklenen Radamel Falcao, sahada kaldığı 92 dakika boyunca ceza sahası içinde topla buluşamadı. Takım onu pozisyona sokamadı. Kolombiyalı yıldız gollük pasları alamadı. Mücadeleyi 'sıfır' şutla tamamladı. Cimbom'un gol atsın diye servet döktüğü 33 yaşındaki futbolcuyu bu kadar kötü kullanması tepki çekti, Falcao, geçen hafta Yeni Malatya deplasmanında F.Bahçe derbisi ve PSG maçları düşünülerek yedek bırakılmıştı.
 
CEZA SAHASINDA TOPLA BULUŞAMADI
 
Galatasaray servet ödediği Radamel Falcao'ya bir kez bile gollük pozisyon hazırlayamadı. Kolombiyalı yıldız topla buluşamadı.
 
(Fotomaç)

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