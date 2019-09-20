Falcao yalnızları oynadı!
Galatasaray’ın Kolombiyalı forveti, Club Brugge deplasmanında 40 kez topla buluşabildi. Falcao, 2 isabetsiz şut atarken, 19 ikili mücadelenin 6’sını kazandı
STAR
CİM-BOM’DA ilk resmi maçında Kasımpaşa ağlarını havalandıran Radamel Falcao, Şampiyonlar Ligi’ndeki Club Brugge mücadelesinde etkili olamadı. Sarı-Kırmızılılar’ın Monaco’dan bonuslarla birlikte yaklaşık 8 milyon euroya 2+1 senelik sözleşme imzaladığı Kolombiyalı yıldız, Jan Breydel Stadı’ndaki müsabakada toplam 40 kez topla bulaşabildi. Falcao, Club Brugge kalesine 2 şut atsa da isabet sağlayamadı. Girdiği 19 ikili mücadelenin sadece 6’sını kazanan ve yüzde 70,8 de pas isabeti sağlayan Kolombiyalı oyuncu için “Yalnızları oynadı” yorumu yapıldı. Falco ise maç sonu açıklamasında zaman isteyip, “Deplasmanda 1 puan kötü değil. PSG ve Real maçlarında maksimum performans göstermeliyiz” dedi.
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