Falcao’da aile pürüzü

GALATASARAY’IN kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği Radamel Falcao konusunda son 24 saat içinde 3 farklı iddia ortaya atıldı. Fransız L’Equipe gazetesinin bir süre önceki “Kolombiyalı forvet, Galatasaray’a çok yakın” şeklindeki haberi camiada büyük heyecan yaratırken, son olarak Kolombiya ve İtalya’dan gelen iddialar kafaları karıştırdı.

6 AY DAHA FRANSA’DA KALACAK

Kolombiya basınından Marca Claro, “Ailesini düşünen Falcao, Türkiye’de yaşayarak dil ve kültürel anlamda bu kadar büyük bir değişiklik yapmak istemediği için Galatasaray’ı reddetti” diyerek Falcao transferinde aile pürüzü çıktığını ileri sürdü. Sky İtalia Sport ise “Falcao, G.Saray ile anlaşamadı. Kolombiyalı, Monaco’da 6 ay oynadıktan sonra Çin’e transfer olmak istiyor” iddiasında bulundu.

ASLAN’A 2.01’LİK KULE ONUACHU

Kolombiya ve İtalya’dan gelen bu iddialar sonrası gözler Sarı-Kırmızılı yönetimden gelecek açıklamaya çevrilirken, bu kez de RT Spor’dan Paul Onuachu iddiası ortaya atıldı. Galatasaray’ın Danimarka’nın FC Midtjylland takımında forma giyen 2.01 boyundaki Nijeryalı golcü için harekete geçtiği belirtildi. Bonservisi 4 milyon euro civarında olan Onuachu geçen sezon 40 maçta 22 gol ve 6 asistle oynadı.