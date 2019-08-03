32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 257.604
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Falcao’da aile pürüzü

Marca Claro, “Ailesini düşünen Falcao Galatasaray’ı reddetti” derken, Sky Sport İtalia da“Kolombiyalı futbolcu, Monaco’da 6 ay daha oynadıktan sonra Çin’e transfer olmak istiyor” ifadelerini kullandı.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY’IN kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği Radamel Falcao konusunda son 24 saat içinde 3 farklı iddia ortaya atıldı. Fransız L’Equipe gazetesinin bir süre önceki “Kolombiyalı forvet, Galatasaray’a çok yakın” şeklindeki haberi camiada büyük heyecan yaratırken, son olarak Kolombiya ve İtalya’dan gelen iddialar kafaları karıştırdı.

6 AY DAHA FRANSA’DA KALACAK

Kolombiya basınından Marca Claro, “Ailesini düşünen Falcao, Türkiye’de yaşayarak dil ve kültürel anlamda bu kadar büyük bir değişiklik yapmak istemediği için Galatasaray’ı reddetti” diyerek Falcao transferinde aile pürüzü çıktığını ileri sürdü. Sky İtalia Sport ise “Falcao, G.Saray ile anlaşamadı. Kolombiyalı, Monaco’da 6 ay oynadıktan sonra Çin’e transfer olmak istiyor” iddiasında bulundu.

ASLAN’A 2.01’LİK KULE ONUACHU

Kolombiya ve İtalya’dan gelen bu iddialar sonrası gözler Sarı-Kırmızılı yönetimden gelecek açıklamaya çevrilirken, bu kez de RT Spor’dan Paul Onuachu iddiası ortaya atıldı. Galatasaray’ın Danimarka’nın FC Midtjylland takımında forma giyen 2.01 boyundaki Nijeryalı golcü için harekete geçtiği belirtildi. Bonservisi 4 milyon euro civarında olan Onuachu geçen sezon 40 maçta 22 gol ve 6 asistle oynadı.

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mardin'de terör saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Mardin'de terör saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Rusya'dan ABD'ye provokasyon suçlaması

Rusya'dan ABD'ye provokasyon suçlaması

İsrail askerleri 49 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri 49 Filistinliyi yaraladı

INF Anlaşması sonrası ABD'den füze kararı

INF Anlaşması sonrası ABD'den füze kararı

Altına yatırım yapan kazandı

Altına yatırım yapan kazandı

2,5 milyar yıldır yeryüzüne sızıntı yapıyor

2,5 milyar yıldır yeryüzüne sızıntı yapıyor

Trump'tan Amazon'a darbe: 10 milyar dolarlık ihale askıya alındı

Trump'tan Amazon'a darbe: 10 milyar dolarlık ihale askıya alındı
 

POPÜLER HABERLER

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

Fotoğrafçıların uğrak yeri! 70 yıllık...

Fotoğrafçıların uğrak yeri! 70 yıllık...

Milyonlarca emeklinin beklediği tarih belli oldu

Milyonlarca emeklinin beklediği tarih belli oldu

Uzungöl'ü andırıyor, sadece yöre halkı biliyor...

Uzungöl'ü andırıyor, sadece yöre halkı biliyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA