Falcao’da dişli rakip: Inter

Kolombiyalı oyuncu Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak baksa da 9 milyon euroluk ücreti nedeniyle Cim-Bom transferde mutlu sona ulaşamamıştı. Kolombiya basını bir süredir ismi Porto ile de anılan golcü için şimdi de İtalyan kulübü İnter’in devreye girdiğini ileri sürdü. Bu arada Monaco Teknik Direktörü Jardim, “Falcao bizim için önemli bir oyuncu ama şu anda daha fazla rekabet edecek oyunculara ihtiyacımız var” dedi.