Falcao’da geri sayım

GALATASARAY uzun süredir renklerine katmak için mücadele ettiği Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Sarı-Kırmızılılar’ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı yıldızın transferini sonlandırmak için dün apar topar Fransa’ya uçtu. İkili burada Monaco yöneticileriyle masaya oturacak.

MENDES DE KATILACAK

Görüşmelerde Falcao’nun menajeri Jorge Mendes’in de hazır bulunacağı öğrenildi. Monaco’nun Radamel Falcao için istediği 5 milyon euroluk bonservis fiyatında indirime gittiği ve oyuncusunu 3 milyon euroya bırakmaya razı olduğu Fransız basınında yer aldı. Albayrak’ın, Monaco ile ödeme şartları üzerine görüşme yapacağı kaydedildi.

PARASI VE FORMALARI HAZIR

Falcao ile yıllık 5 milyon euroya el sıkışan Cim-Bom’un bu parayı da hazırladığı belirtildi. Kolombiyalı santrforun parasının bir bölümünü sponsor firma karşılayacak. Bu arada Galatasaray’ın Falcao’nun ismini taşıyan formaları da hazırlattığı, transferin resmiyete dökülmesinin ardından GSStorelar’da satışa sunulacağı vurgulandı.