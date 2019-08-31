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Falcao’da her şey mümkün

Monte Carlo’da Başkan Mustafa Cengiz’le görüşen Monaco’nun İkinci Başkanı Petrov bu ifadeyi kullanıp, “Oyuncunun isteğini anlıyoruz ama kulübün çıkarlarını da gözetmek zorundayız” dedi.

  • Star Spor
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GALATASARAY’DA yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferi hakkında Monaco cephesinden yeni bir açıklama geldi. Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi Monte Carlo’da Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile zirvede buluşan Monaco’nun İkinci Başkanı Petrov, “Falcao transferinde her şey mümkün. Ancak hala bir şey söylemek için erken. Oyuncunun isteğini anlıyoruz ama kulübün çıkarlarını da gözetmek zorundayız. Şu an hücum konusunda diğer çözümler üzerinde çalışıyoruz” diyerek Galatasaray ile bonservis konusunda henüz anlaşamadıklarını kaydetti. Monaco, Falcao için 5 milyon euro istiyor.

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