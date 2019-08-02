Falcao’da kader günü

EMRE Mor’un ardından yeni bombasını Radamel Falcao ile patlatmak isteyen Galatasaray’ın golcü transferinde bugün sonuca ulaşacağı belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar, Kolombiyalı oyuncu ile ilgili bonservis görüşmeleri için Menajer Ahmet Bulut’u görevlendirmişti. Bulut’un bugün son kez Monaco Kulübü ile masaya oturacağı ve Falcao transferinin de büyük ihtimalle olumlu noktalanacağı belirtiliyor. Bir pürüz çıkmazsa Falcao pazar gününe kadar İstanbul’a getirilecek.