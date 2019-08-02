Falcao’da kader günü
Galatasaray’ın Monaco ile görüşme yapmak için görevlendirdiği Menajer Bulut, bugün Fransız yöneticilerle son kez bir araya gelecek. Bu görüşmede golcü transferinin bitmesi bekleniyor.
- Star Spor
EMRE Mor’un ardından yeni bombasını Radamel Falcao ile patlatmak isteyen Galatasaray’ın golcü transferinde bugün sonuca ulaşacağı belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar, Kolombiyalı oyuncu ile ilgili bonservis görüşmeleri için Menajer Ahmet Bulut’u görevlendirmişti. Bulut’un bugün son kez Monaco Kulübü ile masaya oturacağı ve Falcao transferinin de büyük ihtimalle olumlu noktalanacağı belirtiliyor. Bir pürüz çıkmazsa Falcao pazar gününe kadar İstanbul’a getirilecek.
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