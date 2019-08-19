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Falcao’da KAP vakti

G.Saray’da Falcao haftası bugün başlıyor. Aslan bu hafta önce KAP açıklamasını yapacak. Özel uçakla getirilecek dünya yıldızı törenle karşılanacak. İmza ise Türk Telekom’da taraftar önünde attırılacak.

  • Star Spor
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GALATASARAY’DA Falcao haftası bugün başlayacak. Uzun süredir transferi için uğraşılan Kolombiyalı golcünün bugün Monaco ile bağlarını tamamen koparması bekleniyor. Monaco’nun sözleşme uzatma teklifi yaptığı, teknik direktör Jardim’in bırakmak istemediği Falcao, Fransız kulübüne olumsuz cevap vermişti.

CİM-BOM ŞOV İÇİN HAZIR

Yönetim Falcao, Monaco ile yollarını ayırdığını haber verince hemen KAP’a (Kamu Aydınlatma Platformu) bildiri yapacak. KAP açıklamasının bu akşam ya da yarın yapılması bekleniyor. Ardından Kolombiyalı santrfor ailesiyle birlikte özel uçakla İstanbul’a getirilecek ve kendisine taraftarların da katılacağı muhteşem bir karşılama yapılacak.

FLORYA TESİSLERİNİ GEZECEK

Daha önce Drogba ve Sneijder’a yapıldığı gibi Falcao, Florya’ya gidip tesisleri gezecek ardından kulüp binasında başkan ve yöneticilerle tanışacak. Falcao’nun çarşamba günü İstanbul’da olması perşembe günü de Türk Telekom Stadı’nda taraftarlar önünde 19.05’te görkemli bir şovla 2+1 yıllık imza atması planlanıyor

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