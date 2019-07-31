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Falcao’da sözleşme krizi

Galatasaray’ın golcü ile prensipte anlaşmaya vardığı ancak menajerinin sözleşmeye “Eski kulübü Millionarios isterse tek taraflı fesih” maddesini eklemek istediği öğrenildi. Aslan buna yanaşmıyor.

  • Star Spor
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CİM-BOM’DA transferin bir numaralı maddesi olan Radomel Falcao’daki gecikmenin bir nedeninin de sözleşmeye eklenmek istenen bir madde olduğu ortaya çıktı. Aslan, golcü ile 3 yıllık sözleşme ve senelik 5 milyon euro karşılığında prensip anlaşmasına vardı. Ancak menajer Jorge Mendes’in yıldız golcünün isteği ile sözleşmesine futbola başladığı kulüp olan Millionaris’ten teklif gelmesi durumunda mukavele feshi maddesi eklemek istediği kaydedildi. Galatasaray da uzun uğraşlar sonrası kadrosuna katacağı ismi bu kadar kolay elden çıkarmamak için böyle bir maddeyi kabul etmeye yanaşmıyor.

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