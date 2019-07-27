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Falcao’da üç sorun

Kolombiyalı golcünün transferinde Cim-Bom’a 3 engel birden çıktı. 1- Monaco, Falcao’dan iyisini bulamazsa transfere izin vermeyecek. 2- Yıllık ücreti karşılayacak sponsor henüz bulunamadı. 3- Birçok teklif alan Falcao’nun kafası karışık.

  • Star Spor
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CİM-BOM’UN kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Radamel Falcao transferinde önüne 3 büyük engel çıktı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Kolombiyalı golcü ile küçük pürüzler dışında anlaşma noktasına varsa da Fransa’dan gelecek haberi bekliyor. Sağlık kontrolünden geçemeyen Andre Silva’dan vazgeçen Monaco Kulübü, iyi bir forvet alması halinde Falcao’yla yollarını ayıracak. Fransızlar, en az Falcao kadar kaliteli bir golcü bulamadığı takdirde ise 33 yaşındaki futbolcunun transferine izin vermeyecek.

SON KARARINI HAFTAYA VERECEK

Galatasaray’ın önündeki bir başka sorun ise Falcao’nun maliyeti... Monaco’dan yıllık 6 milyon euro garanti ücret alan Kolombiyalı forvetin maliyetinin yarısını karşılamak için sponsor arayan Cim-Bom, henüz istediği sonuca ulaşamadı. Bunun yanında Falcao’nun da 3 yıllık sözleşmede diretmesi yönetimin elini kolunu bağladı. Sarı-Kırmızılılar, 3 sezon için bonuslar hariç 18 milyon euro talep eden yıldız santrfordan indirim isteyip beklemeye geçti. Birçok talibi olan Falcao, ağustos başına kadar son kararını verecek.

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