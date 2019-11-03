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Falcao'nun Başakşehir maçında sahada olması bekleniyor

Radamel Falcao, Gaziantep maçında da yok. Falcao'nun milli maç sonrasında oynanacak Başakşehir, ya da en geç Trabzonspor maçına yetişmesi planlanıyor.

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Ligde Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek Beşiktaş yenilgisinin yaralarını saran Galatasaray'da yüzler gülerken gözler Falcao'ya çevrildi.
 
Son olarak F.Bahçe ile oynanan maçta forma giyen ardından 4 haftadır ligde takımındaki yerini alamayan Kolombiyalı yıldızın bu haftaki Gaziantep FK maçında da kadroda olması beklenmiyor.
 
Fatih Terim'in Falcao'nun sakatlığı ile ilgili olarak kulüp doktoruyla detaylı bir görüşme yaptığı öğrenildi.
 
Falcao'nun milli maçtan sonra oynanacak Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacağı ancak en kötü olasılıkla Trabzonspor maçında oynaması planlanıyor.
 
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
 
Galatasaray'a transfer olduğundan beri sakatlıkla boğuşan Falcao'nun tedavisi sürüyor.

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