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Falcao'nun menajeri Ahmet Bulut'tan transfer açıklaması

Hakkında MSL Ligi'ne gidecek haberleri yapılan Falcao'nun kesin olarak Galatasaray'da kalacağı anlaşıldı.

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TM Dijital Haber Merkezi

Galatasaray’a büyük bir sükseyle gelerek camiayı ayağa kaldıran, fakat en son PSG maçında forma giyerek yaklaşık 2 aydır sakatlık problemleriyle uğraşan Radamel Falcao hakkında ‘Bir transfer daha gerçekleştirecek’ haberleri taraftarları şaşkınlığa uğratırken, Kolombiyalı yıldızla ilgili ‘MLS takımlarıyla görüşüyor’ iddiaları Başkan Mustafa Cengiz ve ünlü menajeri Ahmet Bulut’un açıklamalarıyla son buldu.

"FALCAO HİÇBİR YERE GİTMİYOR"

Falcao’nun geleceği hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, dünyaca ünlü golcü için “Beckham, Radamel Falcao'yu istemiş hem de çok daha yüksek para teklif etmiş. Tabii şimdi bunlara hiç kimse inanmıyor, biz bunları görüyoruz, anlatıyoruz. Real Madrid, Juventus istedi diyoruz, insanlar gülüyor ama gerçek bu. O zaman, sadece Galatasaray istedi ve Galatasaray'ı seçti diyorum yine olmuyor” ifadeleri kullanırken, 32 yaşındaki futbolcuyu Türkiye’ye getiren menajer Ahmet Bulut ise TM Dijital Haber Merkezi’neFalcao hiçbir yere gitmeyecek, ABD söylentileri yalan, yok kardeşim kesin olarak Galatasaray’da kalacak” sözleri asılsız transfer haberlerinin önüne geçmiş oldu.

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