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Spor

Falcao'nun rotası belli oluyor

Galatasaray'ın Kolomniyalı forveti Radamel Falcao'nun yeni rotasının İspanyol basınına göre ABD ya da Arjantin olacağını belirtildi.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 01:04 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 01:04
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Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı takımdan önümüzdeki sezon ayrılacağına dair haberler yazılmaya devam ediyor.

İspanyol basını, Falcao'nun sezon sonunda bazı MLS kulüpleri ile altyapısından yetiştiği River Plate ile görüşmeler gerçekleştireceği ileri sürüldü. Sezonun önemli kısmını sakatlıklarla boğuşarak geçirdiğini yazan İspanyollar, Falcao'nun adının farklı takımlarla anılmaya bir süredir devam ettiğini de yazmaya başladı.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron, sosyal medya üzerinde bir taraftarın, "Evinize dönün" mesajı üzerine "Bizim evimiz Galatasaray" paylaşımı yapmış ve önümüzdeki sezonu da Türkiye'de geçireceklerinin sinyalini vermişti.

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