Falcao’ya Monaco rötarı

G.SARAY’IN, 2+1 yıllığına el sıkıştığı Radamel Falcao transferinde Monaco engeline takıldığı öne sürüldü. L’Equipe gazetesi, Monaco’nun yüksek maaşı nedeniyle takımdan ayrılmasına izin verdiği golcü için karar değiştirdiğini ve yıldız oyuncuya 3 yıllık sözleşme uzatma teklifinde bulunduğunu iddia etti. Gazete, “G.Saray Şampiyonlar Ligi’nde ama İstanbul’da baskı altında olacak. Monaco’da rahat bir yaşamı var. İki seçenekten birine karar verecek” yorumunda bulundu. İstanbul’a dün gelen menajer Ahmet Bulut ise, “Falcao bu hafta oynar, transfer haftaya netleşir” dedi.