Falcao’yu yakan 57 maç

SAKATLIĞI nedeniyle uzun süredir Galatasaray formasını giyemeyen Radamel Falcao’yu yakan sürecin gecen sezonki yoğun maç trafiği olduğu belirtildi. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), yoğun maç trafiğinin futbolcuların sağlığını tehdit ettiğini gösteren bir rapor hazırlarken, Kolombiyalı futbolcuyu örnek gösterip geçen sezon girdiği sıkışık maç trafiğine de yer verdi..

DİNLENME SÜRESİ ÇOK AZ

Falcao’nun geçen sezon Monaco’da 57 maç oynayıp, bu maçların yüzde 50’sinden fazlasına en az 5 günlük dinlenme süresi olmadan çıktığı belirtildi. Monaco’nun Şampiyonlar Ligi ve Fransa Kupası’ndan erken elenmesinin maç sayısını biraz azalttığı vurgulanırken, tecrübeli futbolcunun milli takımın da etkisiyle 100 bin kilometre uçak yolculuğu yaptığı ifade edildi..

MAÇ SINIRI GETİRİLMELİ

Raporda oyuncuların korunması için 7 maddelik öneri sunuldu:

1- Sezon araları sabitlensin, Kış aylarında 2, yaz aylarında 4 hafta izin yapılsın.

2- Maçlar arasında süre en az 5 gün olsun,

3- Maç sınırı getirilsin,

4- Daha geniş kadrolarla oyuncular dinlendirilsin,

5- Yolculuk sonrası dinlenme süresi düzenlensin,

6-Yorgunluk için uyarı sistemi gelmeli,

7- Turnuva sayısı azalsın.