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Spor

Farioli, Fransa kariyerine kusursuz başladı

Daha önce ülkemizde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli, Fransa'nın Nice takımının başına geçmişti. İtalyan teknik adam yönetimindeki Nice, Ligue 1'de ilk sekiz haftada mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım konumunda bulunuyor.

IHA10 Ekim 2023 Salı 10:40 - Güncelleme:
Farioli, Fransa kariyerine kusursuz başladı
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Teknik Direktör Francesco Farioli yönetimindeki Nice, Fransa Ligue 1'in ilk 8 haftalık bölümünde namağlup tek takım olurken, topladığı 17 puanla da ikinci sırada bulunuyor. Farioli, Süper Lig'de Karagümrük'le 27 karşılaşmada 1.52, Alanyaspor'da da 48 maçta 1.54 puan ortalaması yakalamıştı. İtalyan teknik direktör, Fransa'da ise henüz 8 haftada 2.00 puan ortalaması yakalayarak, Türkiye kariyerini geride bıraktı.

Süper Lig'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan Teknik Direktör Francesco Farioli, kariyerine Fransa Ligue 1 ekibi Nice'de devam ediyor. 34 yaşındaki teknik adam, Fatih Karagümrük ile çıktığı 27 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 1.52, Alanyaspor'la ise 48 müsabakada 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 1.54 puan ortalaması yakalamıştı. Farioli, Nice ile çıktığı 8 mücadelede 4 galibiyet, 4 beraberlikle 2.00 puan ortalaması yakalayarak şimdiden Türkiye kariyerini geride bıraktı.

İtalyan çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 8 maçta mağlubiyet yaşamayan Nice, Fransa Ligue 1'de yoluna namağlup devam eden tek ekip konumunda bulunuyor. Nice, 8 maçlık periyotta deplasmanda Paris Saint-Germain'i 3-2, Monaco'yu 1-0 mağlup ederken, Lille ile 1-1, Lyon'la ise golsüz berabere kalarak dikkat çekmişti.

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