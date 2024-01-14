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Spor

Fariolili Nice, Rennes'i geçemedi!

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Rennes, evinde konuk ettiği Nice'i 2-0 mağlup etti.

14 Ocak 2024 Pazar 01:24 - Güncelleme:
Fariolili Nice, Rennes'i geçemedi!
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Fransa Ligue 1 18. hafta maçında Julien Stephan'ın ekibi Rennes ile Francesco Farioli yönetimindeki Nice karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan maçı Rennes 2-0 kazandı.

Rennes'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Benjamin Bourigeaud ve 54. dakikada Arnaud Kalimuendo kaydetti.

Rennes'te milli oyuncu Bertuğ Yıldırım karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Rennes 22 puana yükseldi. Zirve yarışında yara alan Nice 35 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Rennes, Lyon deplasmanına gidecek. Nice, sahasında Metz'i ağırlayacak.

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