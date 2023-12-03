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Spor

Farioli'nin ekibi Nice'ın serisi bitti!

Fransa Ligue 1'de Nantes ile Nice kozlarını paylaştı. Farioli'nin ekibi Nice, Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0 kaybetti.

3 Aralık 2023 Pazar 01:02 - Güncelleme:
Farioli'nin ekibi Nice'ın serisi bitti!
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Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında Nantes ile Nice karşı karşıya geldi. Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan maçı Nantes 1-0 kazandı. Bu skorla birlikte Farioli'nin ekibi Nice, bu sezon ilk kez kaybetti.

Nantes'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Florent Mollet kaydetti.

Ev sahibi Nantes'ta Galatasaraylı eski futbolcu Mustafa Muhammed, 90 dakika görev yaptı.

Bu sonuçla birlikte Nantes, puanını 18'e yükseltti. Nice ise ilk kez puan alamadı ve 29 puanda kalarak zirve yarışında yara aldı.

Ligin bir sonraki maçında Nantes, zorlu PSG deplasmanına gidecek. Nice, sahasında Reims'i ağırlayacak.

  • fransa ligue 1
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