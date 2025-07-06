Farioli'nin yeni adresi Porto

Bir dönem ülkemizde Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli, Portekiz'in köklü temsilcisi Porto ile anlaştı.

2027'YE KADAR ANLAŞMA

İtalyan teknik adam geçtiğimiz sezonu Ajax'ta tamamlamıştı. Ancak kaybedilen şampiyonluğun ardından yollar ayrıldı. Genç teknik adam bu gelişmenin ardından Haziran 2027'ye kadar geçerli olmak üzere FC Porto'nun yeni teknik direktörü oldu.

Bu kararın kulübün yeni başkanı André Villas-Boas tarafından alındı. Villas-Boas'ın, Farioli'ye kulübün hem bugünü hem de geleceği için tam güvendiği belirtiliyor.