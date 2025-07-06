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Spor

Farioli'nin yeni adresi Porto

Son olarak Hollanda'da Ajax'ı çalıştıran Francesco Farioli, Porto'nun yeni teknik direktörü oldu.

Haber Merkezi6 Temmuz 2025 Pazar 13:15 - Güncelleme:
Farioli'nin yeni adresi Porto
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Bir dönem ülkemizde Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli, Portekiz'in köklü temsilcisi Porto ile anlaştı.

2027'YE KADAR ANLAŞMA

İtalyan teknik adam geçtiğimiz sezonu Ajax'ta tamamlamıştı. Ancak kaybedilen şampiyonluğun ardından yollar ayrıldı. Genç teknik adam bu gelişmenin ardından Haziran 2027'ye kadar geçerli olmak üzere FC Porto'nun yeni teknik direktörü oldu.

Bu kararın kulübün yeni başkanı André Villas-Boas tarafından alındı. Villas-Boas'ın, Farioli'ye kulübün hem bugünü hem de geleceği için tam güvendiği belirtiliyor.

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