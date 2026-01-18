İSTANBUL 4°C / 2°C
Spor

Farkı 1'e indirmek için sahada! Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekip, Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftayı hatasız kapatarak şampiyonluk yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte detaylar...

18 Ocak 2026 Pazar 11:34
Farkı 1'e indirmek için sahada! Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Süper Lig'de ilk devreyi namağlup bitiren Fenerbahçe, devre arasında yarı finalde Samsunspor'u, finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde önemli bir yükseliş yaşayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya 39 puanla 2. sırada başlıyor.

MUHTEMEL 11'LER:

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Maestro, Janvier, Ruan, Hagi, Güven, Ui - Jo.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, İsmail, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.

