Farklı galibiyete Tolgay Arslan damgası! ''Geçilmez bir duvar''

Star.com.tr 19 Aralık 2021 Pazar 10:34 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 10:34

Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Udinese, İtalya Serie A'nın 18. haftasında Cagliari'ye konuk oldu. Sardegna Arena'da oynanan maçtan misafir takım 4-0 galip ayrıldı.

Udinese'ye farklı galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jean Victor Makengo, 45 ve 69. dakikalarda Gerard Deulofeu ve 50. dakikada Nahuel Molina attı. Cagliari'de 66. dakikada kırmızı kart gören Razvan Marin takımını 10 kişi bıraktı.

Cagliari - Udinese maçına ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan, Molina'nın attığı golün asistini yaparken, 75. dakikada yerini Mato Jajalo'ya bıraktı. İtalya basınında Tolgay'ın oyununa 10 üzerinden 6 ile 7 arasında değişen puanlar verildi.

Tolgay Arslan hakkında yapılan yorumlar ise şöyle:

"TOLGAY ARSLAN GEÇİLMEZ BİR DUVAR"

Calcio Mercato: "Tolgay Arslan orta sahayı elinde tutup geçilmez bir duvar oluşturdu." (6,5 puan)

"SERİ BİR TOP GETİRİCİ"

Tuttomercatoweb: "Seri bir top getirici ve topa sahipken ondan almak zor. Olağandışı bir patlayıcılığı var. (7 puan)

"KALİTE VE KARARLILIK"

Mondo Udinese: "Kalite, kararlılık ve bol koşudan oluşan klasik bir oyun anlayışı var. Her zaman olduğu gibi rakip takımın oyununu kuran oyunculara karşı önlem olmaya çalıştı." (6 puan)