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Spor

Farklı transfer formülleri masada! Beşiktaş, Alexander Nübel mesaisinde

Yeni sezon öncesi kaleye takviye yapmak isteyen Beşiktaş çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, bonservisi Bayern Münih'te olan 29 yaşındaki deneyimli kaleci Alexander Nübel için temaslarını sıklaştırdı. Alexander Nübel için farklı transfer formülleri bulunuyor. İşte detaylar...

TRT Spor17 Haziran 2026 Çarşamba 16:25 - Güncelleme:
Farklı transfer formülleri masada! Beşiktaş, Alexander Nübel mesaisinde
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Siyah-beyazlı ekip, özellikle kaleci transferini kamp dönemi başlamadan sonuçlandırmak isterken, gündemine aldığı isimler üzerinde temaslarını yoğunlaştırdı.

Beşiktaş'ın kaleci adayları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Alexander Nübel. Bonservisi Bayern Münih'te bulunan 29 yaşındaki kaleci için farklı transfer formülleri masada bulunuyor.

Siyah beyazlı yönetimin, Alman eldiveni kadrosuna katabilmek adına kiralama seçeneğinin yanı sıra bonservissiz transfer ihtimallerini de değerlendirdiği öğrenildi.

Son üç sezonu kiralık olarak Stuttgart formasıyla geçiren Nübel, Almanya Bundesliga'da istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

Deneyimli file bekçisi, refleksleri ve oyunu geriden kurma becerisiyle ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen ve kurmaylarının, kaleci transferi konusunda çalışmalarını sürdürdüğü, listedeki diğer adaylarla da görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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