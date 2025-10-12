İSTANBUL 17°C / 12°C
Spor

Faroe Adaları, Çekya'yı 2 golle geçti

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 8. hafta maçında Faroe Adaları sahasında Çekya'yı ağırladı. Torsvollur Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

HABER MERKEZİ12 Ekim 2025 Pazar 22:11
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 8. hafta maçında Faroe Adaları sahasında Çekya'yı ağırladı.

Torsvollur Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Faroe Adalarına galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Hanus Sorensen ve 81. dakikada Martin Agnarsson kaydetti. Çekya'nın tek golünü 78. dakikada Adam Karabec attı.

Çekya'da Beşiktaş'tan Vaclav Cerny 87 dakika sahada kalırken, David Jurasek oyuna dahil edilmedi.

Bu sonuçla birlikte Çekya 13 puanda kalırken, Faroe Adaları 12 puana yükseldi.

Grubun bir sonraki maçında Faroe Adaları deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak. Çekya ise Cebelitarık'ı konuk edecek.

