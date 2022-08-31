Faruk Koca: Zirveyi zorlayacak bir takım kurduk

MKE Ankaragücü'nün kuruluşunun 112. yıl dönümünde Eryaman Stadı'nda "Benim Gözümden Ankaragücü Resim Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi.

Kulüp başkanı Faruk Koca, yaptığı konuşmada, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle "toplumun en masum kesimi çocuklardan" saf duygularıyla Ankaragücü'nü resmetmelerini istediklerini söyledi.

Başkent ekibinin tarihi misyonu hak eden en önemli kulüp olduğunu belirten Koca, "Çünkü bir bedel ödenerek kurulmuş... Kurtuluş Savaşı'nda mermi üreten fabrikanın işçilerinin kurduğu bu takım, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nda şehit verenlerin, çocuklarının takımıdır. Çok manevi bir yük omuzumuzda. Manevi motivasyon olmasa belki bu kulübü yönetmek daha zor olacaktı. Bu tarihi misyonu dolayısıyla sıkıntılara katlanmak daha anlamlı oluyor." diye konuştu.

Koca, geçen sezon şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Süper Lig'de mücadele edecek iyi bir takım kurduk. İnşallah, bunu göreceksiniz. Bazen iyi bir takım kurmanız yetmiyor, onun kolektif oyuna dönüşmesi ve sonuca gitmesi lazım. İnşallah bunu da Ömer hocamızla Beşiktaş maçıyla başlangıç olarak yapmak istiyoruz. Biz takımımıza, futbolcularımıza, hocalarımıza güveniyoruz. Lig başlangıcında da söyledim; hedefimiz zirveleri zorlamaktır. Bu takım zirveleri zorlayacaktır, bunu bilin."

MKE Ankaragücü'nü geçen sezon şampiyon yapan teknik direktör Mustafa Dalcı'ya teşekkür eden Koca, istifa süreciyle ilgili soru üzerine "Mustafa hoca daha benimle görüşmeden maçtan sonra futbolcularla yapılan değerlendirmede bir veda konuşma yaptı. Mustafa hoca nihayetinde erdemli bir insan, onu her zaman takdir etmişimdir. Kulübe zarar vermemek için böyle bir tasarrufta bulundu. Bu tasarrufu yönetim kurulu arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede kabul ettik. İstifa kararı hocanın kendi kararıydı." ifadelerini kullandı.

Transfer süreçleriyle ilgili haksız ithamlarda bulunulduğuna değinen Koca, şunları kaydetti:

"Bu transferlerin hepsi scout ekibi tarafından uzun süre izlendi, futbol koordinatörü arkadaşım tarafından da elenerek her bölgede 3-4 alternatif rapor şeklinde bana sunuldu. Aldığımız futbolcular belki Süper Lig'de yeniler ama Avrupa'da oynamış futbolcular. İnşallah bu oyuncular, kabiliyetlerini sahaya yansıtacak. Hep iddialı konuşuyorum çünkü futbolcuya, hocaya, camiaya hedef göstermezseniz motivasyonun yarısını kaybedersiniz. Bu motivasyon işi. Bu ligde zirveler neyse hedefimiz odur. Şampiyonluksa şampiyonluktur, Şampiyonalar Ligi'ne gitmekse Şampiyonalar Ligi'ne gitmektir, Avrupa'ya gitmekse Avrupa'ya gitmektir, Türkiye Kupası'nı almaksa Türkiye Kupası'nı almaktır. Tabii ki bu hedefe kilitleneceğiz, oyuncularımızı motive edeceğiz. Yönetim, futbolcular ve hoca, bu kulübü hak ettiği yere getirecektir. Camiamızdan şunu istiyorum, kendi şahsi hesaplarıyla kulübü yıpratmak için kampanyalar yapmasınlar. Bu, kulübe zarar veriyor. Biz takımımıza inanıyoruz. İnşallah Beşiktaş maçı bir başlangıç olur."

Koca, sportif direktör Emre Yıldız'la ilgili değerlendirmeleri de insafsız bulduğunu dile getirerek, "Emre Yıldız bizim profesyonel bir çalışanımız. Şunu iyi bilin, bu bir meydan okumadır. Bir kulübün başkanı ve yöneticilerinde problem yoksa diğerlerinin hiçbirinde problem olmaz. Kulübe zararı başkanlar ve yöneticiler verir; hocalar, menajerler, sportif direktörler vermez. Biz geldiğimizden beri bu kulübün parasını bir kuruş heder etmedik. Emre Yıldız da beraber çalışma sürecinde maddi bir çıkar peşinde koşmadı, bundan yüzde 100 eminim. Tekrar meydan okuyorum, Emre Yıldız'la ilgili iddiaların birisini doğrulasınlar bugün istifa ederim. O iddialardan birinin bile doğru olmadığından eminim. O iddialarda bulunanlar da gerekenleri yapsınlar." şeklinde konuştu.

ÖMER ERDOĞAN: "BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, kulübün 112. yıl dönümünü kutlayarak, "Değerli bir kulübe geldiğimiz için kendimi heyecanlı ve şanslı hissediyorum." dedi.

Erdoğan, kendisine ve ekibine güvendiği için yönetime teşekkür ederek, "Başkanımla yaptığımız ilk görüşmemizde, başarılı olmak için geldiğimizin sözünü verdik. Taraftarın da desteğine ihtiyacımız var. İnşallah hep birlikte bu kulübü yakıştığı yerlere taşır, çok daha büyük başarılara imza atarız. İnşallah bu önemli tarihte biz de kendimize yer ediniriz." değerlendirmesinde bulundu.

Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Başkanla görüşmemizde 'Hedefiniz nedir?' dedim. Başkan da 'Şampiyonluk istiyorum hocam.' dedi. Tabii ki bu şampiyonluk çok çabuk, kolay oluşan bir şey değil ama insanlar inanırlarsa, iyi niyetli çalışırlarsa ve doğru bir ortam sağlarlarsa neden olmasın. Burada kesinlikle başarılı olmak istiyorum. Özellikle Süper Lig'in ilk senesi gerçekçi olmak lazım çok zor oluyor. Tolga'da çok ısrarcı olduk. Tolga bize çok güç, kalite katacak. İnşallah bu kulübü hak ettiği yerlere taşımak için çok çalışacağız."

TOLGA: "FİZİKSEL OLARAK ÇOK İYİYİM"

Başkent ekibinin yeni transferi Tolga Ciğerci de başkan Faruk Koca ve teknik direktör Ömer Erdoğan ile görüşmelerinin pozitif geçtiğini belirterek, "Buranın ne kadar büyük camia olduğunu çok iyi biliyorum. Tabii ki onun için burayı tercih ettim. İnşallah başlangıcımız hepimiz için iyi olur." ifadelerini kullandı.

Son olarak Medipol Başakşehir'de oynayan Tolga, "Fiziksel olarak aslında çok iyiyim. Çok iyi çalıştım ama birkaç takım idmanı gerektiğini düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda maça çıkmış olurum." diyerek sözlerini tamamladı.

Benim Gözümden Ankaragücü Resim Yarışması'na katılan çocuklar ve ailelerinin yer aldığı etkinlikte, dereceye girenlere de ödülleri verildi.