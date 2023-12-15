Faruk Koca'ya 13 yıla kadar hapis!

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca ve üç kişi hakkında, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Meler 'müşteki' olarak yer alırken, Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin 'şüpheli' oldu.

13 YILA KADAR HAPİS!

Faruk Koca hakkında 'kişiyi kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama'dan 10 yıl 1.5 aya, 'tehdit'ten 2 yıla kadar hapis, 6222 Sayılı Yasa'ya aykırılık suçundan da 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

Çelikkaya ve Şahin hakkında 11 yıl 1 ay 15 güne, Can hakkında da 2.5 yıla kadar hapis istendi. Tüm sanıklara seyirden men cezası da istendi.

İddianamede, Koca'nın yumruğuyla Meler'in yere düştüğü, tribünden inen Şahin ve Çelikkaya'nın hakeme tekme attıkları anlatıldı. Meler kalktıktan sonra da Can'ın tekme salladığı kaydedildi. iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.