Faruk Süren: Dursun Özbek'e destek olmamız lazım

Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in çok güzel hedefleri olduğunu belirterek, destek olunması gerektiğini söyledi.

IHA23 Mayıs 2026 Cumartesi 14:02 - Güncelleme:
Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçim toplantısında Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in güzel hedefler koyduğunu söyleyen Süren, "Dursun başkan adaylığını koydu. Başka aday olmadı. Olsaydı iyi olurdu ama yine kendisi seçilirdi. Şimdi güzel hedefler koydu. Çok önemli hedefleri var. Hem sportif hem yönetsel açıdan hem de yapı, emlak bakımından önemli bir döneme giriyor. Destek olmamız, yardımcı olmaya çalışmamız lazım. Hayırlı olsun seçimler" diye konuştu.

"ASLAN VADİSİ, GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE"

Dursun Özbek'in çalışmaları hakkında da konuşan Faruk Süren, "Adanın meselesi bitmiştir. Florya inşaatı başladı. 23 Nisan'da Aslan Vadisi'ni anlattı. 3 tane salon yapılacak; basketbol, voleybol ve kapalı yüzme havuzu. 200-250 milyon euro civarında yatırımdan bahsediliyor. Başkan 2-2.5 sene içinde de bunu yapmak istiyor. Galatasaray için çok önemli bir proje. İnşallah muvaffak olur. Olması için de çalışmamız lazım hep birlikte" şeklinde konuştu.

