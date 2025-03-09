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Spor

Fas basınından yalanlama geldi! İşte Hakim Ziyech hakkında son durum

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılan Faslı yıldız Hakim Ziyech'in milli takımı bıraktığı iddia edilmişti. Fas basınından konuyla ilgili yalanlama geldi.

HABER MERKEZİ9 Mart 2025 Pazar 15:43 - Güncelleme:
Fas basınından yalanlama geldi! İşte Hakim Ziyech hakkında son durum
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Devre arasında Galatasaray'a veda eden Hakim Ziyech, Katar ekibi Al-Duhail ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kariyerini Katar'da sürdüren 31 yaşındaki Hakim Ziyech için geçtiğimiz günlerde milli takım iddiası ortaya atılmıştı.

Haberde Ziyech'in Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui ile görüştüğü ve milli takımı bıraktığı öne sürülmüştü.

Haberlerin yayılmasının ardından Fas basınından yalanlama geldi. Al-Mountakhab, Ziyech'in milli takımı bıraktığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Fas Milli Takımı, 22 Mart'ta Nijer ile 26 Mart'ta ise Tanzanya ile karşı karşıya gelecek.

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