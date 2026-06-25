Fas Dünya Kupası'nda son 32 turunda

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında Fas ile Haiti karşı karşıya geldi.
Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fas, Haiti'yi 4-2 mağlup ederek adını son 32 turuna yazdırdı.
Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Fas, averajla C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.
Grubu lider tamamlayan Brezilya F Grubu ikincisiyle eşleşirken, Fas ise F Grubu liderinin rakibi oldu.
Haiti ise grup aşamasını puansız tamamlayarak turnuvaya veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 10. dakikasında Yassine Bounou'nun kendi kalesine attığı golle Haiti öne geçti.
Fas, 39. dakikada Achraf Hakimi'nin golüyle skora denge getirdi.
Sebastien Migne'nin öğrencileri, 43. dakikada Isidor'un golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı.
İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Ismael Saibari, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve takımlar soyunma odasına eşitlikle girdi.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Kuzey Afrika temsilcisi, 78. dakikada Soufiane Rahimi'nin golüyle mücadelede ilk kez öne geçti.
89.dakikada Yassine'in kaydettiği gol farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fas sahadan 4-2 galip ayrıldı.