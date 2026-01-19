İSTANBUL 4°C / 2°C
Spor

Fas Futbol Federasyonu'ndan final için hukuki süreç kararı

Fas Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan olaylar nedeniyle CAF ve FIFA nezdinde hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

19 Ocak 2026 Pazartesi 21:09
Fas Futbol Federasyonu'ndan final için hukuki süreç kararı
Fas Futbol Federasyonu, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'in sahadan çekilmesi ve yaşanan olaylarla ilgili Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ve FIFA nezdinde hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Senegal Milli Takımı'nın Fas ile oynadığı final maçından çekilmesi ve hakemlerin tüm uzmanlar tarafından doğru kabul edilen penaltı kararı sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak CAF ve FIFA nezdinde hukuki süreç başlatılacaktır. Bu olaylar, maçın normal akışını ve oyuncuların performansını önemli ölçüde etkiledi." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazandı.

Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durdu. Sahadan çekilen ve soyunma odasına giden Senegalli futbolcuların yeniden sahaya çıkması sonrasında Faslı Brahim Diaz'in 90+24. dakikada kullandığı "Panenka" penaltısını Senegal kaelcisi Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti.

Senegal, uzatma bölümünde Pape Gueye'nin golüyle rakibini 1-0 yenerek 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götürdü.

Maçın son bölümünde yaşananlar, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, FIFA Başkanı Gianni Infantino da, "Maalesef sahada ve tribünlerde kabul edilemez sahneler de gördük. Bazı 'taraftarların' yanı sıra bazı Senegalli oyuncuların ve teknik ekibin davranışlarını şiddetle kınıyoruz. Sahayı bu şekilde terk etmek kabul edilemez ve aynı şekilde şiddet sporumuzda hoş görülemez, kesinlikle doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.

