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Spor

Fas, Hakim Ziyech'in golüyle turladı!

Fas, Afrika Uluslar Kupası F Grubu son maçında karşılaştığı Zambiya'yı Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech'in golüyle 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

25 Ocak 2024 Perşembe 01:31 - Güncelleme:
Fas, Hakim Ziyech'in golüyle turladı!
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Afrika Uluslar Kupası F Grubu son maçında Fas, Zambiya ile karşılaştı. Stade Laurent Pokou'da oynanan maçı Fas 1-0 kazandı. Fas'ın golü 38. dakikada Hakim Ziyech'ten geldi.

Maçtaki tek golü atan Hakim Ziyech, 46. dakikada sakatlanarak oyundan ayrıldı. Yerini Amine Adli dahil oldu.

Bu sonucun ardından Fas, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı. Zambiya ise 2 puanla 3. sırada kaldı.

Grubun diğer maçında Bakambu'nun takımı Demokratik Kongo, Tanzanya ile 0-0 berabere kaldı ve bir üst tura yükseldi.

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri ise şöyle:

Nijerya-Kamerun

Angola-Namibya

Yeşil Burun Adaları-Moritanya

Fas-Güney Afrika

Mısır-Demokratik Kongo

Ekvator Ginesi-Gine

Mali-Burkina Faso

Senegal-Fildişi Sahili

  • hakim ziyech
  • afrika uluslar kupası

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