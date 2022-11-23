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Spor

Fas - Hırvatistan | CANLI

2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Fas ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor.

23 Kasım 2022 Çarşamba 13:10 - Güncelleme:
Fas - Hırvatistan | CANLI
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan F Grubu'nda oynanan Fas - Hırvatistan maçıyla devam ediyor. Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'in de ilk 11'de yer aldığı karşılaşma saat 13.00'te başladı. Al Bayt Stadı'nda oynanan maçı Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Fernando Rapallini yönetiyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.

FAS: 0 - ARJANTİN: 0

İlk 11'ler şöyle:

Fas: Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Amrabat, Ounahi; Amallah, Ziyech, En Nesyri, Boufal.

Hırvatistan: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Modric, Kovacic; Vlasic, Perisic; Kramaric.

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