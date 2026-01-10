İSTANBUL 15°C / 8°C
Spor

Fas, Kamerun'u mağlup ederek yarı finale çıktı

Fas, Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Kamerun'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti Brahim Diaz ve Ismael Saibari'nin golleri getirdi.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 00:17 - Güncelleme:
Fas, Kamerun'u mağlup ederek yarı finale çıktı
35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) ev sahibi Fas, Kamerun'u 2-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında, Fas ile Kamerun karşı karşıya geldi.

Fas, 26. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada Ismael Saibari'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

Fas'ta Fenerbahçe'de oynayan Youssef En-Nesyri ile Kamerun'da Başakşehir forması giyen Oliver Kemen, maça yedek kulübesinde başlarken En-Nesyri, 67. dakikada oyuna girdi.

Fas, yarı finalde Cezayir-Nijerya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

  • afrika kupası
  • kamerun

