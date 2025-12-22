İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,826
  • EURO
    50,2748
  • ALTIN
    5964.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fas, Komorlar'ı 2 golle geçti

Ev sahibi Fas, Afrika Uluslar Kupası'nın açılış maçında Komorlar'ı Brahim Diaz ve Ayoub El Kaabi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 00:40 - Güncelleme:
Fas, Komorlar'ı 2 golle geçti
ABONE OL

35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) açılış maçında ev sahibi Fas, Komorlar'ı 2-0 yendi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen organizasyonun açılış maçında Fas ile Komorlar, Rabat kentindeki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Fas, 55. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada bir dönem Hatayspor forması da giyen Ayoub El Kaabi'nin golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Fas, 11. dakikada Soufiane Rahimi ile penaltı atışından yararlanamadı.

Fas Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 76. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna girdi.

Turnuvada yarın A Grubu'nda Mali-Zambiya, B Grubu'nda ise Güney Afrika-Angola ve Mısır-Zimbabve maçları oynanacak.

  • Fas Afrika Kupası
  • Brahim Diaz
  • Ayoub El Kaabi

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.