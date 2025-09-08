Fas, Youssef En-Nesyri ile kazandı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Zambiya ile Fas karşı karşıya geldi.

Zambiya'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Fas, 2-0 kazandı.

Mücadelede Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri, 7. dakikada attığı golle Fas'ı öne geçirdi. Fas'ın ikinci golünü ise 47. dakikada Igamane kaydetti.

Karşılaşmada Sofyan Amrabat da sahadaydı. Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak gönderilen Amrabat, maça ilk 11'de başladı.

Bu sonuçla birlikte Fas, 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü. Zambiya ise 6 puan ile 3. sırada yer aldı.